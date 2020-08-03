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В России увеличили выплаты на лекарства для льготников

Новости. Общество
21:05, 03 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Правительство России проиндексировало расходы на лекарства для льготников, сообщает пресс-служба кабмина.

"Для льготных категорий граждан увеличена сумма, на которую они могут получать бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь государство будет выделять на одного льготника 886,4 рубля в месяц. Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей в 2020 году", – говорится в сообщении.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников, среди которых в том числе инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, а также граждане, проживающие в зоне отселения.

Однако перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории. В частности, дети с редкими заболеваниями помимо лекарства должны получать также продукты лечебного питания. А гражданам, пострадавшим от радиации, положены бесплатные зубные протезы, пишет "Парламентская газета".

"Рецепт на лекарство выдаёт лечащий врач в поликлинике при предъявлении льготного документа. Человек может отказаться от права на получение льготы взамен на денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд", - сообщается на сайте.

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