В России уже более 2 млн 800 тыс. человек инфицированы коронавирусом

За последние сутки в России выявлено более 28 200 случаев COVID-19.

За сутки в России выявлено 28 209 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 2 819 429 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в опершаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 109 человек. Число выписанных пациентов выросло до 2 254 742.

За сутки в России подтверждено 585 летальных исходов с коронавирусом. Всего с начаоа пандемии умерли 50 347 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 85,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 527 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 декабря остаются 602 484 человека.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 23,5 тысячам. За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции.