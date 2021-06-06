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В России ужесточат наказание для коллекторов, нарушающих права должников

Новости. Общество
17:30, 07 Июня 2021
фото: © Сергей Михеев / Российская газета

Совет Федерации принял поправки, направленные на защиту законных интересов должников, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

Сенаторы одобрили внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях по вопросам защиты прав и законных интересов физических лиц при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Размер штрафа за незаконную деятельность коллекторов будет увеличен до 500 тысяч рублей, наказывать за такие правонарушения начнут и кредитные организации.

Как отметил Игорь Зубарев, изменения в КоАП были разработаны в рамках реализации перечня поручений президента РФ по вопросам контроля за деятельностью коллекторов.

«В существующей версии Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за незаконные действия по взысканию долга для кредитора или лица, действующего от его имени. Но жалоб от должников, страдающих от „черных“ коллекторов, меньше не становится. Так, в Карелии в 2020 году судами рассмотрено 18 протоколов, составленных Управлением Федеральной службы судебных приставов по республике. В ходе проверок установлено, что на должников оказывалось сильное психологическое давление. Людей оскорбляли и унижали. Коллекторы угрожали при личных встречах и по телефону, обклеивали подъезды должников листовками. И с этим нужно бороться. После внесения изменения в КоАП за незаконные действия по взысканию долга кредитные организации, банки будут нести такую же ответственность, как и сами коллекторы», — рассказал парламентарий.

Кроме того, размеры штрафов для должностных и юридических лиц увеличиваются в 2–2,5 раза. С должностных лиц начнут взыскивать от 20 до 200 тысяч рублей вместо 10-100 тысяч, с юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей вместо 20-200 тысяч.

Согласно документу полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях за незаконные действия по взысканию долгов передаются от судей Федеральной службе судебных приставов.

«К сожалению, в Карелии уровень закредитованности населения выше, чем, в среднем, по стране. Так, в прошлом году размер долга каждого трудоустроенного жителя республики составлял более 286 тысяч рублей — это 61,5% от размера годовой зарплаты. Сегодня должны быть предприняты все меры для того, чтобы защитить население от действий недобросовестных кредиторов», — считает Игорь Зубарев.

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