В России ужесточат ответственность за утечку персональных данных

Похитителям и продавцам персональных данных грозят уголовными делами.

В Госдуму внесены два законопроекта Минцифры, которые разрабатывались с начала 2022 года: об усилении административной ответственности компаний за утечки персональных данных и введении уголовной ответственности за кражу и продажу такой информации. Как пишет «Коммерсант», новые нормы могут привести к удорожанию услуг операторов связи, онлайн-сервисов и других компаний, чья работа связана с обработкой данных. В свою очередь, введение уголовной ответственности спровоцирует рост цен на инсайдерскую информацию, которая распространяется в даркнете.

Предполагается, что наказание по новой уголовной статье будет рассчитано на физических лиц и пока предусмотрено в размере от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, рассматривается наказание в виде лишения свободы в зависимости от тяжести преступления до шести лет, а при отягчающих обстоятельствах — до десяти лет.