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В России вновь выздоровевших от коронавируса за сутки больше, чем заболевших

Новости. Общество
13:30, 11 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 15 038 случаев COVID-19, выписаны по выздоровлению 21 961 пациент.

По сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 15 038 россиян в 84 регионах заразились коронавирусной инфекцией. В результате число инфицированных увеличилось до 4 027 748.

За сутки умерли от COVID-19 в России 553 человека. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса 78 687 пациентов.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 21 961 человек. Число выписанных пациентов выросло до 3 538 422.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 105,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки сделано 355 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 11 февраля остаются 649 714 человек.

Напомним, в Карелии коронавирус обнаружен у 178 человек за сутки, скончались два пациента. Всего с начала пандемии инфицировано 38396 жителей Карелии, скончались 262 пациента, выздоровели 33595.

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