В России вновь зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в России 67 809 человек заразились коронавирусом, днем ранее число зараженных составляло 65 109, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 67 809 случаев COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составило чуть более 65 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 11 241 109 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 050 026.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 26 404 человека.

По данным на 25 января, за сутки в России подтвержден 681 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 326 793 пациента.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 443 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 352 человека.