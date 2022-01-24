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В России вновь зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

Новости. Общество
12:13, 25 Января 2022
фото: © Владимир Гердо / ТАСС

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За сутки в России 67 809 человек заразились коронавирусом, днем ранее число зараженных составляло 65 109, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 67 809 случаев COVID-19 в 85 регионах. Днем ранее это число составило чуть более 65 тысяч.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 11 241 109 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 050 026.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 26 404 человека.

По данным на 25 января, за сутки в России подтвержден 681 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 326 793 пациента.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 443 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 352 человека.

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Комментарии

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Шушара
2022-01-25 12:26:41
Нет медицины , все понимают,однако весь "пьяный анварь" гундосить разрешили!?! Отсюда и последствия, это понятно...."страна дураков",уж простите...
кир
2022-01-25 12:20:42
Полудикие племена не соблюдают правил индивидуальной защиты. :)
Гость
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