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В России восстановили вакцинацию взрослых

Новости. Общество
21:05, 30 Июня 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Вакцинацию взрослого населения в России восстановили, сообщила внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Многие необоснованно трактовали некоторые письма Минздрава как приостановку вакцинации, пишет ТАСС, цитируя врача.

"Этого не было, никто не приостанавливал вакцинацию. Мы продолжали вакцинировать детей и подростков. Для взрослых действительно на короткое время такое письмо появлялось, но сейчас вакцинация взрослых также восстановлена", – сказала она, отметив, что пандемия коронавируса не является противопоказанием для вакцинации медработников.

Как пояснил в середине мая помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, вакцинация детей и взрослых в России не отменялась на федеральном уровне, регионы самостоятельно принимают решение о приостановке этих процедур с учетом эпидемиологической обстановки.

При этом плановая вакцинация среди взрослого населения страны может быть возобновлена после нормализации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, подчеркивал он.

Ранее сообщалось, что российским детям будут делать прививки сразу от пяти инфекций.

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