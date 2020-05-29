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Российским детям будут делать прививки сразу от пяти инфекций

Новости. Общество
22:00, 29 Мая 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
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В России начинается производство первой в нашей стране комбинированной пятикомпонентной вакцины.

Вакцина будет защищать детей сразу от пяти распространенных инфекций: столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b, пишет "Российская газета".

"Использование комбинированных вакцин позволяет уменьшить число инъекций, прежде всего для детей первых двух лет жизни, – пояснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико. – Кроме того, уменьшаются расходы на проведение вакцинации за счет снижения доля трат на администрирование, хранение и оборот лекарственных препаратов в цепочке многократных поставок".

Локализация в России полного цикла производства вакцины заняла пять лет. Уже приступили к розливу валидационных серий, которые должны окончательно подтвердить стабильность препарата и его качество уже на производственном этапе.

"Многокомпонентные вакцины – это современный и важный инструмент для борьбы с вакциноуправляемыми инфекциями. Мы надеемся, что новый этап локализации – производство готовой лекарственной формы по полному циклу, устранит все препятствия для включения пятикомпонентной комбинированной педиатрической вакцины в Национальный календарь профилактических прививок для всех детей, а не только для групп риска, – прокомментировал глава компании-разработчика. – Пандемия показала, насколько остро может стоять вопрос вакцинации, и что все мы можем в любой момент оказаться в группе риска".

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