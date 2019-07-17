В России возросла убыль населения, заявляет Росстат

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Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев составила 180,4 тысячи человек.
Это следует из опубликованных в среду оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России, пишет ТАСС.
За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 147,2 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения за пять месяцев выросла в этом году более чем на 33 тыс. человек.
По данным ведомства, число родившихся по итогам первых пяти месяцев 2019 года составило 600 тыс. человек, а число умерших - 780 тысяч.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. По ее словам, рождаемость продолжает падать, а смертность снижается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.
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