В России впервые прекращено уголовное дело о фейках про армию

В Нижегородской области местный Следком прекратил дело о распространении заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил.

Следственный комитет Нижегородской области прекратил уголовное преследование местного жителя, которому вменяли публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Такого в России ещё не было, сообщили юристы 27 октября.

Как рассказал «Фонтанке» защищавший нижегородца адвокат Евгений Губин, дело, возбуждённое 4 мая, прекращено за отсутствием состава, предусмотренного первой частью статьи 207.3 УК. Соответствующее постановление адвокат получил на этой неделе.

Нижегородец попал под следствие после того, как разместил в Сети видео о событиях в Буче. Ролик был опубликован 3 апреля до того, как Минобороны России распространило официальное опровержение.

«Поэтому никакой заведомости при распространении ложной информации в действиях моего подзащитного не было», — говорит Евгений Губин.

Чтобы установить это, следственное управление СК по Нижегородской области провело лингвистическую экспертизу.