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В России впервые за время пандемии заболели COVID-19 более 17 тысяч человек

Новости. Общество
10:57, 23 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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За прошедшие сутки в России выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 23 октября составило 1 480 646 случаев.

Выздоровел за время пандемии 1 119 251 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 11 263 пациента.

Летальных случаев за все время: 25 525, за последние сутки - 283 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 56,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 546 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 октября остаются 338 798 человек.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-23 12:00:18
Странная фраза- "находятся под медицинским наблюдением", почему не под медицинским лечением?
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