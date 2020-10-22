В России впервые за время пандемии заболели COVID-19 более 17 тысяч человек

За прошедшие сутки в России выявлено 17 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 23 октября составило 1 480 646 случаев.



Выздоровел за время пандемии 1 119 251 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 11 263 пациента.

Летальных случаев за все время: 25 525, за последние сутки - 283 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 56,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 546 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 октября остаются 338 798 человек.