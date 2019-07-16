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Новости. Общество
21:05, 16 Июля 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

В России введена уголовная ответственность за непропуск "скорой"

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.

"Первое чтение документ прошел еще в 2017 году. Самое строгое наказание предусмотрено в случае смерти пациента - до 4 лет лишения свободы. Если пациенту в результате был причинен тяжкий вред здоровью, то нарушителю грозит: либо штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до 2 лет", - сообщает "Интерфакс".

Нарушителям, мешающим деятельности медработника оказывать помощь грозит штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Вырастет и штраф за непропуск любых машин спецслужб, но только если у них есть мигалка синего цвета и спецраскраска на бортах - это скорая помощь, патрульные машины полиции. Штраф устанавливается в размере 3-5 тыс. рублей, либо лишение прав до одного года.

Перечень действий, которые могут быть оценены как "воспрепятствование действиям" врачей открытый, то есть суд может счесть нарушением и действия, которые напрямую в законе не описаны.

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