В России усилили санитарный контроль на границе с Китаем

Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе с Китаем.

Роспотребнадзор объявил об ужесточении санитарного контроля на границе с Китаем в ответ на запрос вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Вячеслава Даванкова. Причиной усиления мер стало увеличение числа респираторных заболеваний, связанных с осенне-зимним периодом, пишет Общественная служба новостей.

Роспотребнадзор направил указания территориальным органам об усилении санитарно-карантинного контроля в регионах с транспортным сообщением с Китаем из-за эпидемиологического риска.

Так, информационная система «Периметр», которую используют на границе с Китаем, обеспечивает оперативное реагирование на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические ситуации.

Даванков высказал необходимость использования этой системы в своем обращении. В ответе Роспотребнадзора подчеркнули, что в Китае наблюдается циклический подъем заболеваемости респираторными заболеваниями, но нет подтверждения выявления нового или неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции.

В ноябре The Telegraph сообщало о вспышке недиагностированной пневмонии в северном Китае, но Роспотребнадзор уточнил, что в Поднебесной был зарегистрирован рост микоплазменной пневмонии.

В России этот вид инфекции зафиксировали в сентябре, но, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, инфекция быстро исчезла в середине ноября, сообщает ОСН.