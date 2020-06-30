В России выявили 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных инфицированных шестой день подряд составляет меньше семи тысяч, темпы роста заболеваемости в стране снизились до одного процента.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в 83 регионах РФ выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 31,9% случаев не имели клинических проявлений COVID-19.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве — 611. При этом в столице это наименьший показатель с 7 апреля, а темпы роста за сутки составили 0,3 процента, пишут РИА Новости.

Еще 306 новых случаев выявили в Московской области, 262 — в Санкт-Петербурге, 261 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 256 — в Свердловской, 248 — в Иркутской области.

Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — два, в Ненецком автономном округе их три, а в Крыму — шесть.

За сутки в стране умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281.

Накануне суточный прирост составил 6693 случая, скончались 154 человека. В целом число инфицированных с начала пандемии достигло 654 405. Умерли за все время 9536 пациентов, вылечились — 422 931.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 1378 человек.