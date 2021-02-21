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В России за сутки число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило число заболевших

Новости. Общество
14:49, 22 Февраля 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
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За последние сутки в России выявлено 12 604 случая COVID-19, в связи с выздоровлением выписано 12 943 человека.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлено 12 604 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 415 (11,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 177 330 случаев (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 726 388.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 12 943 человека.

За последние сутки подтверждено 337 летальных исходов с коронавирусом, всего от COVID-19 умерло 83 630 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 109,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 341 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.02.2021 остаются 592 507 человек.

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