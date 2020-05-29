В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умер 181 человек.

За сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло на 8952 человек, 181 человек умер, 8212 выписали из больниц, пишут РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 3747 заразившихся (41,9 процента) нет клинических проявлений.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 2367. В Подмосковье выявили 735 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 365, в Нижегородской области — 289, в Свердловской — 261, в Ханты-Мансийском автономном округе — 167.

Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — всего два. В Чукотском автономном округе пять заболевших, а в Горном Алтае — шесть.

Напомним, число заболевших от коронавируса в Карелии увеличилось до 430.