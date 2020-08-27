В России за сутки от коронавируса вылечились 5905 человек

Все за время пандемии в России выздоровели 798 466 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4 829 человек, заболевших COVID-19. Общее число заболевшихз коронавирусом в России на 28 августа составило 980 405 человек.

Летальных случаев за все время произошло 16 914, за сутки скончались 110 пациентов с коронавиркусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 35,7 млн тестов на коронавирус, за сутки - 327 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 августа остаются 209 437 человек.