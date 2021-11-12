В России за сутки от коронавируса выздоровело в 2 раза больше людей, чем заразилось

В стране в связи с выздоровлением от коронавируса выписано более 43 тысяч человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 718 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 479 344 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 423 227.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 43 004 человека.

По данным на 30 декабря, за сутки в России подтверждено 926 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 307 948 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 декабря остается 1 298 563 человека.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 198 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 212 человек.