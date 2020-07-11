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В России за сутки умерло 130 человек с диагнозом COVID-19

Новости. Общество
11:01, 12 Июля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Всего за время пандемии в России зарегистрировано 11 335 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 6 615 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 491 случай (22,5%)  выявлен у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 727 162 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 501 061.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 615 человек.

За последние сутки подтверждено 130 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 11 335.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 23 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 322 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.07.2020 года остаются 277 702 человека.

Полная информация о ситуации тут

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