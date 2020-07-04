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В России за сутки выявили менее 6,7 тысяч заразившихся коронавирусом

Новости. Общество
11:00, 05 Июля 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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В России за сутки зафиксировано 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

6693 случая заражения коронавирусом - это минимальный показатель с 29 апреля, когда заболел 5841 человек.

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах, наибольшее число — в Москве (650), Подмосковье (287), Санкт-Петербурге (275), Ханты-Мансийском административном округе (272), и Свердловской области (266). Меньше всего — в Крыму (11 случаев), Севастополе (шестеро заразившихся) и Еврейской автономной области (три случая). Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка.

У 2005 новых пациентов (29,8 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет.

За сутки умерли 134 человека, более 3,8 тысячи выздоровели.

Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 681251 человека, из них 10161 умер, вылечились 450750 пациентов.

Напомним, в Карелии за сутки от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело.

 

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