В России за сутки выявлено чуть более 27 тысяч случаев коронавирусной инфекции

Всего в стране за время пандемии COVID-19 заразились более 10 миллионов человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 27 022 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 169 (8,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 241 812 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 014 980.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 30 059 человек.

По данным на 20 декабря, за сутки в России подтверждено 1 019 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 298 222 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 декабря остаются 1 527 924 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 193 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 208 человек.