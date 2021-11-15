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В России за сутки выявлено чуть более 27 тысяч случаев коронавирусной инфекции

Новости. Общество
12:22, 20 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Всего в стране за время пандемии COVID-19 заразились более 10 миллионов человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 27 022 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 169 (8,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 241 812 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 014 980.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 30 059 человек.

По данным на 20 декабря, за сутки в России подтверждено 1 019 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 298 222 пациента.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 декабря остаются 1 527 924 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 193 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 208 человек.

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2021-12-20 13:04:51
кто не привит сказал мичурин
иди ко мне я всех привью
и расцветали буйным цветом
лопаты грабли и тэ пэ
Гость
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