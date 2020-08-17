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В России задумались о легализации стритрейсинга

Новости. Общество
19:40, 17 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Наталья Гребенюк
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В Госдуме РФ считают возможным легализацию уличных гонок.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Тема длится уже много времени, по крайней мере в Москве, к сожалению, пока не удается этих ребят, которые любят ночные гонки, дисциплинировать и найти им подходящее место. Все-таки это такая отдельная каста молодежной автомобильной культуры, людей любящих спорт, новинки, самодельное что-то, чтобы было экстремально. И загнать их в рамки, так сказать, здравого смысла не получается. Может быть, это и хорошо, все-таки это жажда экстрима, риска, скорости и так далее. – отмечает Дмитрий Свищев. – Другой вопрос, что далеко не всем москвичам и жителям других городов это нравится, поэтому есть постоянный конфликт между жителями городов, самими гонщиками и правоохранительными органами, которые должны контролировать законность таких гонок. Легализовать это надо, это субкультура, от которой никуда не деться, если кому-то это интересно. Но еще раз подчеркну, нужно уважать граждан, право на ночную тишину. И решать эту проблему, конечно, нужно, она достаточно острая".

Он напомнил, что в стране действуют законы, которые гарантируют спокойствие и тишину после 23.00 и регламентирующие разрешения на определенную громкость двигателей.

"Если ко мне кто-то официально обратится, чтобы поднять этот вопрос на уровне, например, московских властей или депутатов, то я обязательно эту тему подниму и возьму под контроль", – заключил депутат.

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