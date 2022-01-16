В России зафиксировано более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в стране было выявлено 30 726 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 5 018 (16,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 834 260 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 878 371.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 19 756 человек.

По данным на 17 января, за сутки в России подтверждено 670 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 321 990 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 января остается 939 507 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлен 131 новый случай коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 209 человек.