В России зафиксировано рекордное в этом году число заражений коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в стране выявлено 27 550 случаев COVID-19 — это рекорд с начала 2021 года, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 27 550 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 519 (9,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 690 110 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 799 230.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 20 330 человек.

За сутки был зарегистрировано 924 летальных исхода. Второй день подряд в России за сутки умирает более 900 человек. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 213 549.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 382 943 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 262 новый случай коронавируса и три летальных исхода от коронавируса.