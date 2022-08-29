В России закончились импланты для ягодиц

Пластический хирург Аль-Юсеф: найти импланты для ягодиц в России невозможно из-за санкций.

Пластический и челюстной-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф предупредил россиянок о дефиците имплантов для ягодиц. Соотвествующий комментарий эксперта публикует Лента.ру со ссылкой на издание KP.RU.

Согласно материалу, на сегодняшний день популярными пластическими операциями являются маммопластика (коррекция формы и объема груди) и глютеопластика — хирургическое вмешательство для коррекции формы и увеличения ягодиц. По словам врача, для последней процедуры найти импланты в России практически невозможно из-за введенных санкций. «Из-за сложных логистических цепочек и отказа компаний работать с российским рынком заказы от клиник не принимаются», — объяснил Амжад Аль-Юсеф.

В то же время отмечается, что иногда для увеличения ягодиц хирурги рекомендуют присмотреться к липолифтингу, где используется собственный жир пациента. «Зачастую полученный жир используется для увеличения ягодичной области, сейчас это особенно актуально из-за отсутствия ягодичных имплантов», — заключил собеседник издания.