В Роструде назвали даты следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян с 8 по 10 марта — в связи с Международным женским днём.

"Следующие длинные выходные ожидают россиян теперь в марте в связи с празднованием Международного женского дня", — сказали РИА Новости в ведомстве.

Как отмечается, День защитника Отечества (23 февраля) выпадает на субботу, этот выходной будет перенесён на 10 мая.

В мае выходные продлятся с 1 по 5 число по поводу празднования Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.

Длительные выходные ждут граждан в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

В ведомстве напомнили, что нынешняя рабочая неделя продлится всего три дня — с 9 по 11 января.

В начале октября кабмин утвердил перенос выходных дней в России в 2019 году.

Так, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.