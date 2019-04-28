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Новости. Общество
14:39, 28 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

В санатории "Марциальные воды" косметологические услуги оказывали товаровед и учитель начальных классов

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Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

Ревизионная комиссия предоставила отчет о деятельности "Марциальных вод" с неутешительными итогами и интересными финансовыми результатами, которыми теперь, по всей видимости, заинтересуются правоохранительные органы. Документ в ближайшее время должен быть им направлен.

Как следует из отчета ревизоров, отдельным подразделением санатория является косметологическое отделение. При этом, положения, регулирующего работу косметологии в санатории нет, прейскурант цен на данный вид услуг установлен приказом от 11 ноября 2016 года. В подразделении на момент проверки работали пять сотрудников. Должность врача-дерматолога (косметолога) долгое время была вакантной. При этом подразделение продолжало оказывать косметологические услуги, исполнителями были администратор и медицинская сестра, что является нарушением приказа Минздрава РФ.

"В санатории косметологические услуги оказывали также администраторы, у которых у одного образование товаровед, а у второго – учитель начальных классов. С ними заключены договоры возмездного оказания услуг с 29 января 2018 года", - сказала представитель комиссии.

В августе 2018 года в санатории появился врач-дерматолог на 0,25 ставки с 9-часовой рабочей неделей.

"Из всего вышеперечисленного следует, что санаторий содержит заведомо убыточное структурное подразделение, что привело к следующим результатам. Согласно представленным санаторием документам, доход от косметологических услуг за 2018 год составил 1 миллион 568 тысяч рублей, а расход – 2 миллиона 401 тысяча рублей", - уточнила представитель комиссии.

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