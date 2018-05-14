В Сегеже двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже

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В Сегеже следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна квартиры, сообщает СУСК по Карелии.
Вечером 11 мая из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома в Сегеже выпал двухлетний мальчик. Установлено, что до падения ребенок находился дома вместе с родителями.
В какой-то момент мальчик пришел в детскую комнату, где было открыто окно, забрался на подоконник, убрал защитную сетку и выпал в низ. После падения ребенка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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