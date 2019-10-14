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Новости. Общество
12:10, 14 Октября 2019
фото: АО "ПСК"

В Сегеже накануне зимы отремонтировали 16 ЛЭП

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В карельском городе бумажников закончен ремонт линий электропередачи напряжением 0,4 и 6 кВ. Работы проводила Прионежская сетевая компания.

В рамках подготовки к зиме 2019-2020 годов в Сегеже хозяйственным способом АО "ПСК" произвела капитальный ремонт девяти ЛЭП напряжением 6 кВ и семи – напряжением 0,4 кВ.

"Работы проводились в рамках "Ремонтной программы" нынешнего года и значительно увеличили надежность энергоснабжения потребителей районного центра", – уточнили в компании.

Кроме этого, накануне предстоящей зимы была капитально отремонтирована ЛЭП напряжением 0,4 кВ в поселке Пертозеро Сегежского района.

На ЛЭП в Сегеже и Пертозеро энергетики заменили 167 опор.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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Комментарии

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кир
2019-10-14 13:01:32
Не первый раз печатаете этого волосатика. Нельзя пропагандировать постоянно. А что делать? Что, что? Поташова в командировку. Но только по Карелии. Нечего за рубеж шастать.
кир
2019-10-14 12:13:23
По ТБ волосы ему отстричь надо.
Гость
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