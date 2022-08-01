В Сегеже открылся отель 3* под брендом Cosmos Smart

Отель, рассчитанный на 60 номеров — первый объект в городе, который предоставляет сервис международного уровня.

В Сегеже 22 августа открывается первый отель класса 3* под брендом Cosmos Smart, построенный с нуля. Проект был реализован Cosmos Hotel Group совместно с Segezha Group (обе компании входят в состав АФК «Система»).

Отель является частью республиканского инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Карельское Беломорье», реализуемого в рамках государственно-частного партнерства с целью развития туристической инфраструктуры в регионе. Гостиница расположилась в сосновом бору на берегу озера. Отель оборудован по международным стандартам. На первом этаже открыт конференц-зал, ресторан «Морошка» и круглосуточный лобби-бар. В отеле сочетаются современные дизайнерские тренды с особым фокусом на экологичность материалов и стремлением быть ближе к природе.

«Теперь у бизнес-путешественников и туристов, направляющихся по маршруту до Беломорска или Мурманска, появилась современная и комфортная точка отдыха. Мы стремились создать уютную и живописную локацию на севере Карелии, где из панорамных окон номеров и ресторана можно любоваться природными красотами. Сегежа развивается, и мы рады быть причастными к этому», — заявил Алексей Акиндинов, президент Cosmos HG.

Создание гостиничного комплекса в том числе направлено на решение вопроса размещения специалистов во время командировки в Сегежу для работы над крупнейшим инвестиционным проектом холдинга Segezha Group.

На прилегающей территории организовано комфортное пространство для прогулок, пробежек и занятий скандинавской ходьбой. Вся инфраструктура доступна не только гостям отеля, но и жителям Сегежи.