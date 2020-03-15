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В Сегеже "ПСК" проводит ремонт двух ЛЭП

Новости. Общество
13:32, 16 Марта 2020
фото: © АО "ПСК"
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Работы ведутся подрядным способом в рамках ремонтной программы на 2020 год.

В городе бумажников в первом квартале нынешнего года будет отремонтировано две линии электропередачи напряжением 6 кВ.

Как рассказали в компании, на одной ЛЭП производят замену опор и провода на участке протяженностью 8,2 км, на второй – 2, 6 км.

Ремонты линий электропередачи позволят значительно повысить качество подаваемой потребителям Сегежи электроэнегии.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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