В Сегеже трое мужчин забили приятели до смерти

Конфликт между гостями в квартире жителя Сегежи закончился убийством, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июле трое жителей Сегежи, находясь в квартире своего знакомого, распивали спиртное в компании других мужчин. Затем между подозреваемыми и одним из гостей произошёл конфликт, в ходе которого они избили потерпевшего руками и ногами, а затем похитили у него имущество на сумму более 12 тысяч рублей.

В результате с телесными повреждениями потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.