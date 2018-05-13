Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
16:09, 13 Мая 2018

В Сегеже задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

По теме

В Петрозаводске молодой человек лишился дорогого мобильника во время соревнований
11.05.18 18:40
Жители Карелии попались на краже 220 литров топлива на железной дороге
11.05.18 18:20
Похитители металла осуждены на севере Карелии
11.05.18 17:20
Все новости
Загрузка...

29-тилетний мужчина подозревается в хищении денег и документов, сообщили в МВД Карелии.

Вчера около трех часов дня дежурным нарядам из районного отдела внутренних дел поступила ориентировка на гражданина, который в одной из квартир совершил открытое хищение денег и документов. До этого в полицию позвонила потерпевшая, 65-летняя сегежанка, и сообщила, что знакомый 29-летний мужчина прямо на ее глазах забрал 10 000 рублей, банковскую карту и паспорт.

Как рассказали в МВД Карелии, вечером, в 21:30, группа задержания вневедомственной охраны при патрулировании на улице Антикайнена заметила гражданина, схожего по приметам, установила личность и задержала его.

Подозреваемый был передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме

В Петрозаводске молодой человек лишился дорогого мобильника во время соревнований
11.05.18 18:40
Жители Карелии попались на краже 220 литров топлива на железной дороге
11.05.18 18:20
Похитители металла осуждены на севере Карелии
11.05.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"

Аналитика

11.05.2018 13:52
Тема недели
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 6
Председатель Петрозаводского городского совета принял участие в торжественной церемонии инаугурации президента, которая состоялась 7 мая.
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 4
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
Вся аналитика

Чтиво

12.05.2018 09:37
Без политики
"Отрицательные роли играть полезно"
Константин Райкин - о своем отце, халтуре в театре и знаменитых российских актерах, которых выгнал с курса.
Один День Победы
10.05.2018 13:26
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»