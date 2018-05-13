В Сегеже задержали мужчину, ограбившего пенсионерку

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29-тилетний мужчина подозревается в хищении денег и документов, сообщили в МВД Карелии.
Вчера около трех часов дня дежурным нарядам из районного отдела внутренних дел поступила ориентировка на гражданина, который в одной из квартир совершил открытое хищение денег и документов. До этого в полицию позвонила потерпевшая, 65-летняя сегежанка, и сообщила, что знакомый 29-летний мужчина прямо на ее глазах забрал 10 000 рублей, банковскую карту и паспорт.
Как рассказали в МВД Карелии, вечером, в 21:30, группа задержания вневедомственной охраны при патрулировании на улице Антикайнена заметила гражданина, схожего по приметам, установила личность и задержала его.
Подозреваемый был передан полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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