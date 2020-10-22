В селе Реболы на севере Карелии отменили публичные слушания из-за коронавируса

На слушаниях предполагалось обсудить объединение поселений Муезерского района в муниципальный округ.

22 октября в доме культуры карельского села Реболы должны были состояться публичные слушания, на которых планировалось обсудить вопрос об объединении поселений Муезерского района в муниципальный округ. Однако перед проведением слушаний глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая оповестила местных жителей о переносе встречи.

"В целях снижения риска распространения второй волны коронавирусной инфекции проведение публичных слушаний переносится на неопределенный срок", – говорится в сообщении главы поселения.

Напомним, с инициативой объединения всех муниципальных образований Муезерского района в один округ выступила районная администрация. Но эта инициатива не нашла особой поддержки у местного населения. Против объединения уже высказалось большинство участников слушаний в поселках Ледмозеро, Ругозеро и Волома.

Поддержали объединение муниципальных образований в поселках Суккозеро и Пенинга. Правда, как утверждают жители Пенинги, многие из них узнали о том, что в поселке проводятся слушания, после того, как они состоялись.

По замыслу районных чиновников, в единый Муезерский муниципальный округ должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.