В семи школах Петрозаводска появятся дополнительные первые классы

В 2019 году в школы Петрозаводска придут 3600 первоклассников, сообщили в администрации Петрозаводска.

Прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начинается в столице Карелии 22 декабря.

В 2019/2020 учебном году планируется открыть 111 общеобразовательных, 12 специальных (коррекционных) классов. Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в Академическом лицее.

Ожидаемое число первоклассников - порядка 3600 человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы. В текущем году на параллели первых классов обучаются 3442 человека.

В течение 2018 года во всех образовательных организациях Республики Карелия реализуется проект "Электронное образование", в рамках которого возможно предоставление услуги "Зачисление в образовательное учреждение" в электронном виде.

На сегодняшний день данная электронная услуга находится в режиме тестирования, по результатам которого руководители школ вправе принять решение о приеме, в том числе электронных заявлений о зачислении.

Информацию о правилах приема в конкретное общеобразовательное учреждение можно уточнить непосредственно в школе или на ее официальном сайте.

Правом на первоочередное предоставление места в образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации обладают: дети сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации.