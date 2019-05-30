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Новости. Общество
23:30, 30 Мая 2019
фото: кадр из КФ "Служебный роман. Наше время"

Пользователи Сети поделились пикантными историями о сексе на работе

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Пользователи отвечали на вопрос, как и когда их или коллег поймали за самым непристойным действием.

Один из пользователей рассказал, как вместе с начальником пошел в кладовую, чтобы взять канцелярские принадлежности. Зайдя туда, они увидели, что секретарша и сотрудник одного из отделов занимались сексом, пишет Lenta.ru.

"Мы несколько секунд смотрели друг на друга, прежде чем мой начальник закрыл дверь и ушел оттуда, не сказав ни слова", – отметил он.

По словам мужчины, изменщик был женат на сотруднице отдела кадров, но его начальник об этом не знал. Он поделился с женщиной увиденным. 

Одной из женщин во время работы в телекомпании часто звонили извращенцы, но один запомнился ей в особенности.

"Был парень, который звонил и просил нас зачитывать названия порнороликов", – отметила женщина.

По ее словам, мужчину возбуждал женский голос, говорящий такие непристойности.

Еще одна история о том, как мужчина вместе с супругой зачали дочь прямо в холодильнике ресторана, в котором он работал. Выбор места для соития он объяснил тем, что только в этом помещении не было камер.

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