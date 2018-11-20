В сгоревшем доме в Карелии обнаружили труп

В Медвежьегорске на пожаре было найдено тело мужчины, сообщили в Следкоме Карелии.

Пожар произошел 20 ноября в 4.50 в деревянном жилом доме на ул. Свердлова в Медвежьегорске. В ликвидации пожара принимали участие 12 пожарных. Огонь был потушен в течение полутора часов. Дом сгорел полностью, передает МЧС Карелии.

При тушении пожара в квартире было обнаружено тело мужчины, который там проживал.

Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.



МЧС Карелии