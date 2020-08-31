В школах Карелии проведен беспрецедентный объем ремонтных работ

На подготовку системы образования к учебному году выделено более миллиарда рублей, сообщили в управлении пресс-службы главы республики.

В День знаний вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник посетила гимназию №17 и специализированную школу искусств, где роводится большой ремонт.

В 2020 году из бюджета республики по программе "Развитие образования" гимназия №17 получила на ремонт более 25 миллионов рублей. В школе отремонтированы фасад, фойе и помещение первого этажа, инженерные сети для кабинетов части здания, системы отопления, санузлы, завершается ремонт большого спортивного зала.

Специализированная школа искусств ремонтирует не только учебный корпус, но и здание интерната, в котором проживают иногородние ученики.

На ремонт и закупку мебели школе искусств из бюджета региона выделено 20 миллионов рублей. В самой школе отремонтированы гардероб, санузлы, канализация. Проведен ремонт комнат, коридора и санузлов общежития, часть работ планируют завершить в ближайшее время.

Сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур средства направлены на обустройство канализации и ремонт прачечной общежития, гардероба, санузлов, крыльца запасного выхода. Кроме того, в прошлом году школе были выделены более 18 миллионов рублей на ремонт крыш обоих корпусов, на эти деньги также выполнен ремонт пожарных лестниц, санузлов и инженерных сооружений.

"В Карелии проведен беспрецедентный объем работ по подготовке к старту занятий с 1 сентября – на эти цели выделено более миллиарда рублей, − рассказала Лариса Подсадник. − Очень много ремонтных работ приходится на системы холодного и горячего водоснабжения, электрику, канализацию, санузлы, кровли, замену окон и теплоузлов. Ну и конечно, косметический ремонт – мы видим, как школы меняются внешне".

Кроме того, в школах республики приведены в соответствие с требованиями законодательства пожарные сигнализации и эвакуационные выходы. На ремонтные работы в пищеблоках образовательных организаций из бюджета Карелии было выделено в общей сложности еще более 96 миллионов рублей.

Из 196 карельских школ в этом году ремонт проводился в 121 образовательном учреждении.