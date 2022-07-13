В школах начнут обучать финансовой грамотности

Элементы финансовой грамотности включат в российских школах в уроки математики, обществознания и окружающего мира.

Для этого Банк России разработал свыше 70 сценариев занятий, сообщили ТАСС в пресс-службе банка во вторник.

«Банк России разработал более 70 сценариев уроков, которые позволят „встроить“ финансовые знания в основные предметы: математику, обществознание и окружающий мир. Эти сценарии публикуются на образовательной платформе Минпросвещения России „Моя школа“ — ресурсе для методической поддержки учителей и обеспечения учеников из разных регионов страны цифровыми обучающими материалами», — рассказали в банке.

Так, в сценариях даются рекомендации о том, как включать знания по финансовой грамотности в преподавание обязательных предметов, в них содержатся также вопросы для обсуждения и жизненные ситуации. «Например, на уроках обществознания предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов. На математике можно рассчитать налоги и составить личный финансовый план», — пояснили в пресс-службе. Кроме того, школьники научатся распознавать схемы мошенников и поймут, как им противостоять. Отдельной темой станут цифровые сервисы и способы защиты персональных данных.

«Мы также планируем совместно создать на образовательной платформе „Моя школа“ отдельный курс по финансовой грамотности с полезными знаниями для школьников разного возраста. Он не будет частью обязательной школьной программы, но, надеемся, станет востребованным не только среди детей, но и среди педагогов и даже родителей», — отмечает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Курс позволит системно получать знания о финансах, отметили в пресс-службе. Проект будет развиваться совместно с Академией Минпросвещения России и другими организациями, при участии которых реализуется Стратегия повышения финансовой грамотности.