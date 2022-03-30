Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал сделать все, чтобы сохранить историческую память.
В школах России начнут изучать историю с первого класса. Как пишет РИА Новости, такими планами поделился российский министр просвещения Сергей Кравцов.
«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память», — пообещал министр. Сейчас к изучению истории в российских школах приступают в пятом классе.
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