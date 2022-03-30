Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал сделать все, чтобы сохранить историческую память.

В школах России начнут изучать историю с первого класса. Как пишет РИА Новости, такими планами поделился российский министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память», — пообещал министр. Сейчас к изучению истории в российских школах приступают в пятом классе.