Центр воинской доблести открыли в школе искусств Петрозаводска

Поисковики и историки создали за счет грантов и спонсоров Музей о Зимней войне.

В среду, 30 ноября, в карельской столице открылся Центр воинской доблести Карелии, рассказывающий о Советско-финляндской войне 1939–1940 годов.



Проект получился, благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив, средств гранта главы Карелии и спонсорской помощи.



«Авторы проекта – Илья Герасев, Валерий Лазарев и Александр Анишин – сделали огромную работу, наглядную, предметную, историческую, которая важна для всех нас, живущих сегодня, и для тех, кто останется после нас, - заявил в соцсети глава города Владимир Любарский. - Страницы истории, которые были припорошены пылью прошедших лет, вновь открыты. Это огромная заслуга, ведь без знания о своем прошлом мы превращаемся в манкуртов».



Центр воинской доблести Карелии включает в себя четыре зала. Первый из них показывает, в каком обмундировании Зимнюю войну встретили рабоче-крестьянская Красная армия и противоборствующая сторона.



Второй зал - о 18 стрелковой дивизии, в третьем размещена экспозиция о четчертом петрозаводском краснознаменном пограничном полку, который был сформирован в городе за несколько месяцев до окончания боевых действий. Последний зал посвящен итогам Советско-финляндской войны.



Центр воинской доблести располагается в республиканской школе искусств на Ленинградской улице. В нем планируется проводить бесплатные экскурсии для школьников, студентов и ветеранов.