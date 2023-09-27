Начальную военную подготовку вернут в одну из карельских школ

В толвуйской школе начал работу кружок „Клуб Заонежских защитников“.
В» вернется начальная военная подготовка, рассказали в официальном паблике учреждения 27 сентября.
«В нашей школе в рамках внеурочной деятельности начал работу кружок „Клуб Заонежских защитников“ под руководством Кирикова Ю.В. На занятиях ребята получают как теоретические, так и практические знания о военном деле», — сообщили в группе.
Как отметили в источнике, в программу войдет обучение обращению с оружием, средствами индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи.
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