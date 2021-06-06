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В Шокшинском вепсском сельском поселении появился Сад памяти

Новости. Общество
10:39, 07 Июня 2021
фото: © Минприроды Карелии

Три тысячи молодых сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны были посажены на площади 1,5 га на арендованной территории ООО «ДОК Калевала».

Лесозаготовительная, лесоперерабатывающая компания ООО «ДОК Калевала» присоединилась к международной акции «Сад памяти» и организовала ее проведение в пятницу, 4 июня, на арендованной лесной территории в Шокшинском поселении.

— Сегодня мы продолжаем акцию, которая проходит по всей территории Карелии. Завершится акция 22 июня и тогда мы подведем ее итоги. Но мы надеемся, что совместно с арендаторами мы посадим запланированные 180 тысяч штук сеянцев и саженцев, — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев.

Глава администрации Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина также приветствовала участников мероприятия.

— Рада нашему совместному сотрудничеству, надеюсь, что это не последняя наша встреча, всегда ждем вас в гости, — сказала она.

А директор компании ООО «Зенит» (генеральный подрядчик на лесозаготовках у компании ООО «ДОК Калевала»)  Вячеслав Иванов провел инструктаж по посадке леса и технике безопасности.

Сотрудники Минприроды Карелии, арендатора, лесозаготовительной компании ООО «Зенит», администрации Шокшинского вепсского сельского поселения вместе посадили молодые сосны на вырубке 2020 года.

Всего в этом году компания ООО «ДОК Калевала» планирует провести лесовосстановление на площади 430 га в Прионежском муниципальном районе.

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Комментарии

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кир
2021-06-07 14:58:02
Самуленок в халате, но не работает, - сказал кот. А деньги регулярно получает и вовсе не из "Столицы".
Самуил
2021-06-07 13:27:33
Зато палата №6 истерит в бессильной злобе.)
врунофф
2021-06-07 12:34:03
Странно, что либерастня не визжит..
Гость
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