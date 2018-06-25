В "Сигме" жителей Петрозаводска зарегистрируют на портале Госуслуг

Сотрудники карельского отделения Пенсионного фонда проведут выездное консультирование граждан и зарегистрируют на портале Госуслуг в гипермаркете "Сигма" на Лесном проспекте.

Стойку пенсионного фонда 26 июня можно будет узнать по логотипу организации. С 15.00 до 17.00 часов все желающие смогут задать вопросы о получении и возможностях использования средств материнского капитала, а также о компенсации стоимости проезда неработающих пенсионеров к месту отдыха и обратно.

"Кроме этого, граждане смогут здесь же оформить регистрацию на портале Госуслуг, что необходимо для получения услуг Пенсионного фонда в электронном виде (а также услуг многих других ведомств). Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС", - отметили в ведомстве.