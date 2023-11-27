В СИЗО Сегежи по-семейному встретили юбилей

40 лет назад в СИЗО города бумажников прибыл первый этап арестантов.

Сотрудники ФКУ СИЗО-2 УФСИН Карелии начали с торжественного собрания. 40 лет назад в следственный изолятор Сегежи прибыл первый этап из 80 арестантов из «Кемского замка». С этого момента начинается отсчет его истории.



Начальник следственного изолятора, подполковник внутренней службы Павел Васильев вручил сотрудникам очередные звания и награды, а также отметил, что в деятельности учреждения достигнуты высокие результаты.



«Служба в следственном изоляторе несет в себе свою специфику, на вас возложена задача по содержанию под стражей обвиняемых и подозреваемых, чья вина еще не доказана. Наш коллектив на протяжении многих лет с честью выполняет свой профессиональный долг», — отметил Васильев.



Как сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии, молодой и сплоченный коллектив сотрудников следственного изолятора № 2 уверенно стоит на страже закона. В учреждении проходят службу более ста сотрудников, многие продолжают семейные традиции, обеспечивая круглосуточное содержание под стражей более 250 обвиняемых и подозреваемых.







В региональном управлении ФСИН РФ напомнили, что СИЗО начал работу с 1 января 1983 года, изолятор был рассчитан на 550 человек.



После того как 28 ноября 1983 года прибыл первый этап из 80 человек, был закрыт следственный изолятор города Кеми, который называли «Кемским замком». На протяжении XIX–XX века в нем содержали арестантов с севера Карелии.