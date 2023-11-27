Реклама

В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» сдают в эксплуатацию первый дом
27.11.2023 16:23
Россиян предупредили об опасном заболевании, имеющем безобидные симптомы
27.11.2023 22:00

В СИЗО Сегежи по-семейному встретили юбилей

Новости. Общество
17:20, 28 Ноября 2023
фото: © УФСИН Карелии / ВК

Новости партнеров

40 лет назад в СИЗО города бумажников прибыл первый этап арестантов.

Сотрудники ФКУ СИЗО-2 УФСИН Карелии начали с торжественного собрания. 40 лет назад в следственный изолятор Сегежи прибыл первый этап из 80 арестантов из «Кемского замка». С этого момента начинается отсчет его истории.

Начальник следственного изолятора, подполковник внутренней службы Павел Васильев вручил сотрудникам очередные звания и награды, а также отметил, что в деятельности учреждения достигнуты высокие результаты.

«Служба в следственном изоляторе несет в себе свою специфику, на вас возложена задача по содержанию под стражей обвиняемых и подозреваемых, чья вина еще не доказана. Наш коллектив на протяжении многих лет с честью выполняет свой профессиональный долг», — отметил Васильев.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии, молодой и сплоченный коллектив сотрудников следственного изолятора № 2 уверенно стоит на страже закона. В учреждении проходят службу более ста сотрудников, многие продолжают семейные традиции, обеспечивая круглосуточное содержание под стражей более 250 обвиняемых и подозреваемых.



В региональном управлении ФСИН РФ напомнили, что  СИЗО начал работу с 1 января 1983 года, изолятор был рассчитан на 550 человек.

После того как 28 ноября 1983 года прибыл первый этап из 80 человек, был закрыт следственный изолятор города Кеми, который называли «Кемским замком». На протяжении XIX–XX века в нем содержали арестантов с севера Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2023, 17:55
В России прощаются с параллельным импортом автомобилей
25.11.2023, 20:30
Стало известно, что творится сейчас на последнем открытом погранпереходе в Финляндию
21.11.2023, 16:10
Стало известно, как будут работать пункты пропуска Вяртсиля, Люття и Суоперя в Карелии
22.11.2023, 06:40
Власти Финляндии отказались полностью закрывать границу с Россией
23.11.2023, 22:00
Строитель из России пропустил трансляцию розыгрыша лотереи, где он стал мультимиллионером
21.11.2023, 12:21
Специалисты назвали два города Карелии с самым высоким уровнем радиации

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.