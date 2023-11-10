В Следкоме возбудили уголовное дело после трагедии на карьере под Петрозаводском

Следователи установят виновных в гибели машиниста экскаватора на карьере в Прионежском районе.
Как сообщили в Следкоме Карелии, по факту гибели машиниста экскаватора в карьере Большая Уя возле села Пухта Прионежского района возбуждено уголовное дело. Статья - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Трагедия произошла вечером 10 ноября. Экскаватор во время проведения дорожных работ съехал в кювет. Техника опрокинулась и завалилась в наполненную водой канаву. Кабина оказалась под водой, и машинист экскаватора погиб.
Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Следствие установит виновных, допустивших нарушение правил безопасности при ведении работ, а также оценит действия организации.
Напомним, ранее к проверке причин трагедии подключилась прокуратура Карелии.
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