В Следкоме возбудили уголовное дело после трагедии на карьере под Петрозаводском

Следователи установят виновных в гибели машиниста экскаватора на карьере в Прионежском районе.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по факту гибели машиниста экскаватора в карьере Большая Уя возле села Пухта Прионежского района возбуждено уголовное дело. Статья - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла вечером 10 ноября. Экскаватор во время проведения дорожных работ съехал в кювет. Техника опрокинулась и завалилась в наполненную водой канаву. Кабина оказалась под водой, и машинист экскаватора погиб.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Следствие установит виновных, допустивших нарушение правил безопасности при ведении работ, а также оценит действия организации.

Напомним, ранее к проверке причин трагедии подключилась прокуратура Карелии.