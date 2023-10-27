В Следкоме России возбудили уголовное дело после ситуации с закрытым мостом в Кеми

Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по поводу отсутствия транспортной инфраструктуры в карельском поселке Гайжево.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации об отсутствии транспортной инфраструктуры в пригороде Кеми — поселке Гайжево в Карелии.

В Следкоме РФ начали процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Глава Следкома Карелии представит доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Напомним, скандал разгорелся в одном из районов Кеми — Гайжево, отделенном от центра города рекой Кемь. Накануне одной из местных жительниц стало плохо. С подозрением на инсульт ее необходимо было отвезти в городскую больницу, однако «Скорая помощь» не смогла проехать к ее дому из-за того, что единственный мост, соединяющий район с городом, оказался закрыт для проезда транспорта, а открыть замок было невозможно. В результате женщину до машины скорой помощи пришлось транспортировать на санях.

Прокуратура Карелии начала проверку прав на медицинскую помощь в результате этого инцидента.