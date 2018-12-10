В Соломенном Nissan сбил девушку-подростка

В Петрозаводске подросток пострадал в ДТП.

По данным ЕДДС, 9 декабря в 17.35 на ул. Дачной у дома №24 водитель на Nissan наехал на 15-летнюю девушку-пешехода, которая двигалась по левой стороне проезжей части в попутном направлении.

Ей назначено амбулаторное лечение.