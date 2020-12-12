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В Соломенском парке Петрозаводска подключили освещение

Новости. Общество
14:17, 13 Декабря 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Завершены очередные работы по благоустройству, которые ранее были сорваны компанией "ЕвроМодуль", сообщили в администрации Петрозаводска.

В воскресенье, 13 декабря, в Соломенском парке было подключено уличное освещение. 13 опор на общественной территории смонтировало муниципальное предприятие "Петрозаводские электрические системы". Девять фонарей расположены вдоль центральной дорожки, ещё четыре - рядом с площадкой, где появится игровое и спортивное оборудование. Стоимость работ по устройству линии освещения составила около миллиона рублей.

В мэрии напомнили, что изначально благоустройство Соломенского парка должно было провести ООО "ЕвроМодуль" в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и городская среда"). Однако подрядчик нарушил свои обязательства и сорвал работы. Контракт с компанией был расторгнут. Отдельные виды работ выполнили другие подрядчики в рамках действующих соглашений.

В следующем году Администрация Петрозаводска будет изыскивать возможности для завершения следующих этапов реализации проекта благоустройства общественной территории.

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Комментарии

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кир
2020-12-13 14:45:43
Москва даст деньги - сделаете. На свои - слабо.
Гость
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