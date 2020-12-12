В Соломенском парке Петрозаводска подключили освещение

Завершены очередные работы по благоустройству, которые ранее были сорваны компанией "ЕвроМодуль", сообщили в администрации Петрозаводска.

В воскресенье, 13 декабря, в Соломенском парке было подключено уличное освещение. 13 опор на общественной территории смонтировало муниципальное предприятие "Петрозаводские электрические системы". Девять фонарей расположены вдоль центральной дорожки, ещё четыре - рядом с площадкой, где появится игровое и спортивное оборудование. Стоимость работ по устройству линии освещения составила около миллиона рублей.

В мэрии напомнили, что изначально благоустройство Соломенского парка должно было провести ООО "ЕвроМодуль" в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и городская среда"). Однако подрядчик нарушил свои обязательства и сорвал работы. Контракт с компанией был расторгнут. Отдельные виды работ выполнили другие подрядчики в рамках действующих соглашений.

В следующем году Администрация Петрозаводска будет изыскивать возможности для завершения следующих этапов реализации проекта благоустройства общественной территории.