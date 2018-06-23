В Сортавала пожарные потушили двухэтажный дом, пострадавших нет

Пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района сегодня привлекались для ликвидации пожара в жилом многоквартирном доме, сообщает МЧС Карелии.

Пожар произошел в 11.14 в двухэтажке в пер. Транспортный. Подразделение в составе 5 человек и 2 единиц техники справилось с огненной стихией к 12 часам.

Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС Карелии, пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания устанавливаются.